Van’da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 29 kilo 159 gram eroin, 1 kilo 455 gram metamfetamin, 15,64 gram esrar, 68 adet ecstasy ve 0,55 gram kokain ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 29 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.