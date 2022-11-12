Van’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri güzergahındaki karayolu üzerinde Alakaya Mahallesi civarında meydana geldi. Yolun kaygan ve yoğun sis olduğu bölgede 65 ABB 119 plakalı Fort Transit marka minibüs, 33 BVM 77 plakalı Mercedes Actros marka tır ile 25 FZ 531 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaralı bölgeye sevk edilen ambulansla önce Çaldıran Devlet Hastanesi'ne, oradan da Van’a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, aynı güzergahta iki ayrı maddi hasarlı trafik kazası daha meydana geldi.İha