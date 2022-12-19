Van’da 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Van’da değişik suçlardan hakkında 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

ASAYİŞ 19.12.2022, 09:00
Van’da 28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması, süratle adalete teslim edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Titizlikle yapılan sokak çalışmaları çerçevesinde ‘kasten öldürme, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, korku, kaygı ve panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçlarından hakkında 28 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır.

Şahıs yapılan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.İHA

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