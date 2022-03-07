Van’da 27 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 28 Şubat-6 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 58 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 43 şahıs yakalanmış ve 26 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 1 adet bisiklet, 1 adet drone ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 25 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 6 aranan şahıs yakalanmış, 5 adet faturasız telefon ve 2 bin 315 TL nakit para ele geçirilmiştir” denildi.İHA