Van’da 25 şahıs tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 60 yıl hapis cezası ve 7 bin 660 TL para cezası bulunan 32 şahıs yakalanmış, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 30 litre motorin yakıt, 1 adet cep telefonu, 2 adet bisiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet fişek, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise aranması olan 3 şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.iha