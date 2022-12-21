Van’da 25 araç trafikten men edildi!

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van genelinde Abartı Egzoz, Yüksek Ses Müzik, Kamu Huzurunu Bozan Araçlara yönelik olarak 13/12/2022 -20/12/2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 636 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde başlıca;

26 araca/sürücüye Cep Telefonu ile Konuşmak,

10 araca/sürücüye Yüksek Ses Müzik Dinleyerek Kamu Huzurunu Bozmak,

10 araca/sürücüye Ters İstikamette Araç Kullanmak,

6 araca/sürücüye Fazla Yolcu Taşımak,

4 araca/sürücüye Cam Filmi,

2 araca/sürücüye Makas Atmak,

1 araca/sürücüye Yönetmeliğe Aykırı Işık Kullanmak

Maddeleri olmak üzere toplam 931 araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulanmış, 25 araç trafikten men edildi.

Okul Servis Araçlarına yönelik yapılan denetimler neticesinde 220 Okul servis aracı/sürücü denetlenmiş;

14 araca/sürücüye Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak,

4 araca/sürücüye Muayenesi Olmayan Aracı Kullanmak,

2 araca/sürücüye Belediye Tarafından Verilen Yolcu Taşıma İzni Bittiği Halde Yolcu Taşımak,

2 araca/sürücüye Yetersiz Sürücü Belgesi İle Araç Kullanmak,

2 araca/sürücüye Dönel Kavşaklarda Dönüş Kurallarına Uymamak

Maddeleri olmak üzere toplam 24 okul servisi araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulandı.

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