Van’da 25 araç trafikten men edildi!
Van’da 13/12/2022 -20/12/2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde 8 bin 636 araç denetlenirken 25 araç ise trafikten men edildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van genelinde Abartı Egzoz, Yüksek Ses Müzik, Kamu Huzurunu Bozan Araçlara yönelik olarak 13/12/2022 -20/12/2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 636 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde başlıca;
- 26 araca/sürücüye Cep Telefonu ile Konuşmak,
- 10 araca/sürücüye Yüksek Ses Müzik Dinleyerek Kamu Huzurunu Bozmak,
- 10 araca/sürücüye Ters İstikamette Araç Kullanmak,
- 6 araca/sürücüye Fazla Yolcu Taşımak,
- 4 araca/sürücüye Cam Filmi,
- 2 araca/sürücüye Makas Atmak,
- 1 araca/sürücüye Yönetmeliğe Aykırı Işık Kullanmak
Maddeleri olmak üzere toplam 931 araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulanmış, 25 araç trafikten men edildi.
Okul Servis Araçlarına yönelik yapılan denetimler neticesinde 220 Okul servis aracı/sürücü denetlenmiş;
- 14 araca/sürücüye Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak,
- 4 araca/sürücüye Muayenesi Olmayan Aracı Kullanmak,
- 2 araca/sürücüye Belediye Tarafından Verilen Yolcu Taşıma İzni Bittiği Halde Yolcu Taşımak,
- 2 araca/sürücüye Yetersiz Sürücü Belgesi İle Araç Kullanmak,
- 2 araca/sürücüye Dönel Kavşaklarda Dönüş Kurallarına Uymamak
Maddeleri olmak üzere toplam 24 okul servisi araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulandı.
Vanhavadis
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10