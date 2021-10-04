Van’da 24 organizatör yakalandı
Van’da polis ekiplerince düzenlenen 13 operasyonda 24 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında 13 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 24 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 464 bin 983 TL idari para cezası uygulanmış, 3 araca da el konulmuştur” denildi.
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