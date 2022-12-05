Van’da 23 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 79 yıl hapis cezası bulunan 27 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet motosiklet, 2 adet kamyon lastiği, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet boru kaynak makinesi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 14 adet fişek ve 1 adet kılıç ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.iha