Van’da 223 kilo eroin ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 223 kilo 948 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
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