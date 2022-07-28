Van’da 222 sürücüye 143 bin TL ceza

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde drift, yüksek sesle müzik dinlemek, abartı egzoz ile kamunun huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda; 222 sürücü ve araç plakasına toplamda 143 bin 820 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimiz devam etmektedir” denildi. İHA