Van’da 222 sürücüye 143 bin TL ceza

Van’da polis ekiplerince drift, yüksek sesle müzik dinlemek, abartı egzoz ile kamunun huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda 222 sürücü ve araç plakasına toplamda 143 bin 820 TL ceza uygulandı.

ASAYİŞ 28.07.2022, 16:58
Van’da 222 sürücüye 143 bin TL ceza

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde drift, yüksek sesle müzik dinlemek, abartı egzoz ile kamunun huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda; 222 sürücü ve araç plakasına toplamda 143 bin 820 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimiz devam etmektedir” denildi. İHA

Yorumlar (0)
28
açık
Namaz Vakti 28 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0