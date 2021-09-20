Van'da 22 organizatör hakkında adli işlem

Van’da bir haftada yapılan operasyonlarda 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ASAYİŞ 20.09.2021, 16:51 21.09.2021, 12:21
Van'da 22 organizatör hakkında adli işlem

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 planlı veya ani operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 660 bin 938 TL idari para cezası uygulanmış, 5 araca da el konulmuştur. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (1)
Van kaçaklarla anılsın istemiyoruz. 18 saat önce
ŞEHİRLERİMİZİ KİM OLDUĞU BELİRSİZ, NE İDÜĞÜ BELİRSİZ ON BİNLERCE, YÜZ BİNLERCE AFGAN, PAKİSTANLI, ENDONEZYALI, İRANLI, SURİYELİ, ORTA ASYALI İLE DOLDURAN İNSAN KAÇAKÇILARİ TOPLUMA VE ÜLKEYE IHANET ETMEKTELER. BUNCA KAÇAK İNSAN ÜLKE İÇİN YÜKTÜR, RİSKTİR, TOPLUMSAL HUZURA VE GELECEĞE TEHDİT OLABİLİR, DEMOGRAFİK YAPI İÇİN TEHLİKEDİR. ÜLKEDE SURİYELİ, AFGAN, PAKİSTANLI, İRANLI SUÇ ÖRGÜTLERİ, GASP VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİ, İNSAN KAÇAKÇILIK ŞEBEKELERİ, FİDYE ŞEBEKELERİ VS ORGANİZASYONLARIN OLUŞTUĞUNU HABERLERDEN ÖĞRENİYORUZ. VAN VE DİĞER ŞEHİRLERİMİZ BU RİSKİ VE BU YÜKÜ KALDIRAMAZ. BU BİR İŞGALDİR, İSTİLADIR. İNSAN KAÇAKÇILARINA EN AĞIR CEZALAR VERİLMELİ. TOPLUM DA BU İŞİ YAPANLARA GÖZ YUMMAMALI. VAN KAÇAK CENNETİ OLMASIN. ÜLKE KAÇAK DEPOSU OLMASIN.
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