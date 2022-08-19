Van’da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ 19.08.2022, 16:26
Van’da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 12-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 21 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA

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