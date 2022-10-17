Van’da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 38 yıl hapis cezası bulunan 28 şahıs yakalanmış, 13 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet bisiklet, 1 adet kamera kayıt cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 34 adet fişek, 1 adet bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 435 TL nakit para ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 3 aranan şahıs yakalanmış; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 19 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.İHA