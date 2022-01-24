Van’da 20 şüpheli tutuklandı
Van’da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 60 yıl hapis cezası bulunan ve 33 bin TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 27 şahıs yakalanmış ve 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet bot, 2 adet cep telefonu, 3 bin TL değerinde giysi ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 17 şahıs (4 suça sürüklenen çocuk) hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmış, 3 şahıs (2 suça sürüklenen çocuk) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından da; 1 adet kurusıkı tabanca, 6,28 gram esrar, 4,42 gram metamfetamin, 3,33 gram eroin maddesi olmak üzere olmak üzere toplamda 14,03 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.İHA
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