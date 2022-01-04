Van’da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.İHA