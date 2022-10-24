Van’da 19 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 28 yıl hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet otomobil ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçuna karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 26 adet fişek, 1 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.iha