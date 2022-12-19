Van’da 170 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 170 adet elektronik sigara likidi, 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 302 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA