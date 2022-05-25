Van’da 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Van’da 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunun ve değişik suçlardan aranan şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından aranması ve 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir” denildi.iha
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