Van’da 16 araç trafikten men edildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce İlimiz genelinde Abartı Egzoz, Yüksek Ses Müzik, Kamu Huzurunu Bozan Araçlara yönelik olarak 06/12/2022-13/12/2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8.519 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde başlıca;

32 araca/sürücüye Cep Telefonu ile Konuşmak

16 araca/sürücüye Fazla Yolcu Taşımak

10 araca/sürücüye Ters İstikamette Araç Kullanmak

4 araca/sürücüye Yönetmeliğe Aykırı Işık Kullanmak

3 araca/sürücüye Yüksek Ses Müzik Dinleyerek Kamu Huzurunu Bozmak

1 araca/sürücüye Cam Filmi

1 araca/sürücüye Makas Atmak

Maddeleri olmak üzere toplam 919 araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, 16 araç trafikten men edilmiştir.

Ayrıca, Alkol ve Uyarıcı/ Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanımına Yönelik Yapılan denetimler neticesinde 252 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde;

5 araca/sürücüye Muayenesi Olmayan Aracı Kullanmak

3 araca/sürücüye Sigortası Olmayan Aracı Kullanmak

2 araca/sürücüye Alkollü Araç Kullanmak

2 araca/sürücüye Geri Alınan Sürücü Belgesi Olduğu Halde Araç Kullanmak

Maddeleri olmak üzere 12 yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, 2 sürücü belgesi geçici olarak muhafaza altına alınmıştır." denildi.

Vanhavadis