Van’da 15 şüpheli tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 28 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 34 şahıs yakalanmış ve 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet çalıntı otomobil ele geçirilmiştir. Hırsızlık muçlarına karışan 15 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Ele geçirilen otomobil sahibine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 6 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet 9 mm çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek, 18 adet fişek kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 15,94 gram eroin maddesi, 13,42 gram metamfetamin maddesi, 6,89 gram esrar maddesi, 0.60 gram bonzai, 739 adet uyuşturucu hap ile 7 bin 120 TL nakit para, 15 adet fişek kartuş, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilmiş olup 7 şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.iha