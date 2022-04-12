Van’da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Edremit ilçesine bağlı uygulama noktasında tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor ile yapılan aramada 15 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.