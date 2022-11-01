Van’da 15 araç trafikten men edildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “25 Ekim - 1 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 458 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde toplam 884 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış, 15 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise 15 araç kontrol edilmiş, toplam 2 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.İHA