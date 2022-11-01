Van’da 15 araç trafikten men edildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 araç trafikten men edildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “25 Ekim - 1 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 458 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde toplam 884 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış, 15 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise 15 araç kontrol edilmiş, toplam 2 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.İHA
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