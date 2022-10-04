Van’da 12 bin 529 araç denetlendi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 529 araç denetlenirken, binden fazla sürücüle ceza uygulandı.

ASAYİŞ 04.10.2022, 17:51
Van’da 12 bin 529 araç denetlendi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 27 Eylül - 4 Ekim 2022 tarihleri arasında 12 bin 529 araç/sürücü denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan denetimlerde 70 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 48 sürücüye yüksek ses müzik dinleyerek kamu huzurunu bozmak, 40 sürücüye fazla yolcu taşımak, 29 sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 12 sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 6 sürücüye cam filmi, 5 sürücüye abartı egzoz ve 4 sürücüye makas atmak maddelerinden olmak üzere toplam bin 645 sürücüye trafik idari para cezası uygulanmış, 29 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 253 araç kontrol edilmiş, toplam 26 sürücüye trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.İHA

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