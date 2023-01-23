Van ve 5 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Yalova ili Armutlu ilçesinde arıcılık yapan A.S.'nin, kendisini Bursa Arıcılık Birliği personeli olarak tanıtan bir şahıs tarafından 35 bin lira dolandırıldığına yönelik şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatıldı. Araştırmalarda toplamda 8 şüphelinin benzer yollarla nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin, internette bulunan alışveriş siteleri üzerinden verdikleri ilanlar ile kapora almak suretiyle vatandaşları dolandırdıkları ve 110 faili meçhul nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-16 Ocak 2023 tarihleri arasında Yalova, Bursa, Ankara, Nevşehir ve Van illerinde 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda; 8 cep telefonu, 3 laptop ve 6 SIM kart ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İHA