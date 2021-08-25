Van valiliğinden önemli uyarı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı iş insanları, şirket ve kurum yetkililerine; Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in ismini kullanarak bir asansör şirketi adına belediyelerde iş takibi yaptığını söyleyen A.A'ya itibar edilmemesi gerektiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.