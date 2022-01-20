Van Valiliğinden kuvvetli fırtına, tipi ve çığ uyarısı
Van Valiliği; kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı; kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı uyarıyoruz. İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası cuma, cumartesi ve pazar günü oluşabilecek çığ riskine karşı vatandaşlarımız daha dikkatli ve tedbirli olmalı, ilgili resmi kurumların yapacağı uyarıları dikkate almalılar. Ayrıca, can güvenliği açısından yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda vatandaşlarımızı önemle uyarıyoruz” denildi.
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