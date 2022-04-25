Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez ile Özel Kalem Müdürümüzün ismi kullanılarak işadamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aranarak farklı yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgiler Valiliğimize ulaşmaktadır. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması söz konusu değildir. Bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmeleri hususunu vatandaşlarımıza önemle duyuruyoruz.
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|33
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|33
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|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
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|34
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|47
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|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
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|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
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|34
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|18. Rizespor
|34
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|34
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
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|32
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|32
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|51
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|43
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|42
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|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
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|32
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|O
|P
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|33
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|79
|3. Chelsea
|32
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