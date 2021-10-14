Van Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
Van Valiliği, kent halkını dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Valiliğin bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
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