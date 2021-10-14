Van Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün isminin kullanılarak işadamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aranarak tekerlekli sandalye ve farklı yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilerin alındığı belirtildi.

Valiliğin bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.