Van sokaklarında torbacı operasyonu!

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

ASAYİŞ 07.10.2022, 09:16
Van sokaklarında torbacı operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 22,37 gram eroin, 25,43 gram sentetik uyuşturucu, 8,19 gram esrar ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı. AA

Yorumlar (1)
Saygıdeğer valimize 7 saat önce
Sayın valimiz sizi hassas yürekli bir devlet adamı, insana değer veren, hele de çocukları ve gençleri çok önemseyen bir yürek olarak tanıdık. Sizden istirhamımız Van'daki uyuşturucu kullanımı çok korkunç boyutlarda ve buna önlem almanızı istiyoruz. Narkotik Şube, AMATEM, ÇEMATEM, HAYATIN RENKLERİ SOLMASIN, STK'LAR VE İLGİLİ BÜTÜN KURUMLARLA ACİLEN madde kullanımı, bağımlılık haritası, riskler, tetikleyici faktörler, uyuşturucu şebekeleri ve torbacılar, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik eğitimler ve tedbirler üzerine birkaç toplantı yapınız. Van gençliğini keş, ayyaş, hasta ve problemli hale dönüştüren bu zehirden, bu uyuşturucu belasından sizler kurtarınız. Çünkü halk arasındaki anlatımlara bakılırsa Van madde bağımlılığında kötü bir durumda.
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