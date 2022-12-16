Van sokaklarında torbacı operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “9-15 Aralık 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 27.44 gram metamfetamin, 7.71 gram eroin, 29.92 gram esrar, 10.82 gram afyon sakızı, 3 adet ecstasy ve 14 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili toplam 28 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA