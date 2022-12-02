Van sokaklarında torbacı operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 25 Kasım-1 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 130,86 gram sentetik uyuşturucu, 19,89 gram esrar, 5,96 gram eroin ve 360 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 7'si hakkında "uyuşturucu ticareti", 26’sı hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.AA