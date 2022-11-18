Van sokaklarında torbacı operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “11-17 Kasım 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo 275 gram metamfetamin, 420 gram esrar, 1,12 gram eroin, 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 3 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha