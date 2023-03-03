Van sokaklarında torbacı operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı
Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahıs hakkında da işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 4,89 gram metamfetamin, 16,2 gram afyon sakızı, 37,93 gram eroin, 1,64 gram esrar, 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 24 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA
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