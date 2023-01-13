Van sokaklarında torbacı operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 6-12 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 48,83 gram sentetik uyuşturucu, 80,62 gram esrar, 1,4 gram eroin ve 26 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti", 16'sı hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.AA