Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildi

Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız görevinin başında. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 72.457 gram eroin ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.iha