Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri neticesinde 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildiği açıklandı.
ASAYİŞ 24.05.2022, 15:46
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