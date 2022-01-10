Van polisinden uyuşturucu tacirlerine 2021’de ağır darbe! İşte ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı...

Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Etkin ve kararlı mücadelesine devam eden Van İl Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılında da başarılı operasyonlara imza attı. Van'da 2021’de kaç olayın yaşandığını, ele geçirilen toplam uyuşturucu maddesi miktarını, hakkında gerekli yasal işlem yapılan ve tutuklanan kişi sayısını sizler için derledik.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden derlediğimiz bilgilere göre; 2021 yılında narkotik suçlarda 467 olay yaşandı. 697 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 311 şahıs tutuklandı. 5 ton 295 kilo 508 gram eroin yakalandı. 192 kilo 196 gram esrar, 278 kilo 202 gram metamfetamin, 22 kilo 651 gram afyon sakızı, 2 kilo 299 gram kokain ve 832.105 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel