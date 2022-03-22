Van polisinden şok operasyon: 28 kaçak göçmen yakalandı
Van'da polisin tek katlı eve yaptığı baskında Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Efendi 11. Sokak'taki tek katlı evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adreste Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kalan ve bitkin oldukları gözlenen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. (DHA)
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