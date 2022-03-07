Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Semaverli Kavşağı civarında trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi.

Trafik polisleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra hem kendi meslektaşı olan kadın trafik polislere hem kadın basın mensuplara hem yolculara hem de yoldan geçen kadınlara karanfil ve hediyeler vererek günlerini kutladı.

Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini unutmayan polis ekiplerine teşekkür etti. iha-dha