Van polisinden bilgilendirme çalışması

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sürücülere ve yayalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fuar alanında 24 sürücü ve 40 yayaya yönelik emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, ışıklı yaya geçitleri kurallarıyla ilgili trafik bilgilendirmesi yapıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.