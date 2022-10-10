Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” etkinliğinde siber suçlar konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

ASAYİŞ 10.10.2022, 08:55
Van polisinden bilgilendirme çalışması

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri; siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde bilgilendirme çalışmasını sürdürüyor.

Polis ekipleri, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” etkinliğinde; ‘güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya dezenformasyonu ve bilgi kirliliği, ücretsiz wi-fi ağlarında güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasadışı bahis’ konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.iha

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 7 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 8 16
8. Kayserispor 9 13
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 8 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Antalyaspor 8 7
16. Hatayspor 8 7
17. Karagümrük 8 6
18. Sivasspor 8 4
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Boluspor 7 12
7. Bandırmaspor 7 12
8. Sakaryaspor 8 12
9. Manisa FK 7 11
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 7 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 8 8
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Leicester City 9 4
20. Nottingham Forest 8 4