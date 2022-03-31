Van polisinden bilgilendirme çalışması

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Van 12. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda vatandaşları ziyaret ederek; ‘KADES, hırsızlık, dolandırıcılık, iletişim yolu ile dolandırıcılık ve sahte para’ konularında bilgilendirerek, el broşürü dağıttı.