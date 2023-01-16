Van polisi kentteki 15 bin çocuk ve gencin yaşamına dokundu

Van'da dezavantajlı gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, kişisel becerilerinin geliştirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl hayata geçirilen "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesi ile polisler 15 bin genç ve çocuğa ulaştı.

ASAYİŞ 16.01.2023, 12:29
Van polisi kentteki 15 bin çocuk ve gencin yaşamına dokundu

Kentte daha çok düşük gelirli ailelerin çocuklarının okul dışındaki zamanlarında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenmesi, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve bu sayede suça sürüklenmelerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda geçen yıl hayata geçirilen proje ile polislerin gözetiminde ücretsiz, bağlama, yüzme, resim, tiyatro ve pastacılık dersi almaları sağlanan gençler, belirli dönemlerde gerçekleştirilen gezilerle kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu, Ankara'ya götürüldü.

Tüm masrafları ve ulaşımları karşılanan gençler, "rol model" çalışmaları kapsamında da milli futbolcu Arda Turan, sanatçı Sevcan Orhan, şarkıcı Haluk Levent, MasterChef programının jürisi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gibi ünlü isimlerle de telekonferans yöntemiyle buluşturuldu.

Ailelerle de birebir görüşmeler gerçekleştirerek çocuklarının güvende olduğunu hissetmelerini sağlayan polisler, gerçekleştirdikleri etkinlilere katılanların farklı yerleri görmelerine, ilgi duydukları alanlarla yönelmelerine öncülük ederek gelecek planlarını şekillendirmelerine yardımcı oldu.

"Gençlerimizin mutluluğu bizi sevindiriyor"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem Kadıoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında 15 bin gencin yaşamına dokunduklarını söyledi.

Düzenledikleri pastacılık, bağlama, tiyatro, resim ve yüzme kurslarına gençlerin ilgi gösterdiğini anlatan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Dezavantajlı gençlere ulaşmayı hedefledik. Bu doğrultuda bir takım faaliyetler düzenledik. Kurslardaki eğitimlerini tamamlayan gençler, eserlerini bizimle paylaştı. Onları ünlü isimlerle buluşturduk. Yaşamlarından örnekler verdiler, gençlerimizin sorularını cevapladılar. Kurslarda eğitimlerini tamamlayan birçok kişi farklı kurumlarda çalışmaya başladı. Gençleri Ankara'ya götürdük. Uçağa ilk kez binenler, Ankara'yı ilk defa görenler oldu. Anıtkabir'i, TBMM'yi, Külliye'yi, Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret ettiler. Çocuklarımızın sosyalleşmelerini, farklı ortamlar görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Ailelerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençlerimizin mutluluğu bizi sevindiriyor. Farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Burası ikinci evim oldu"

Kursiyerlerden 24 yaşındaki Merve Ezgi Tuna da açılan pastacılık kursuyla hayatının değiştiğini dile getirdi.

Lise mezunu olduğunu ve iş aradığını belirten Tuna, "Emniyet Müdürlüğü bünyesinde pastacılık kursunun açıldığını duyduğumda şaşırmıştım. Kursa başvurdum. Bu, polisleri daha yakından tanımama imkan verdi. Burada aile gibi olduk. Bize ağabey, abla oldular. Kimseyle konuşamadıklarımızı onlarla konuştuk. Kursta yaş pasta yapımını, inceliklerini öğrendim. Meslek edindim. İş yeri açabilecek bilgi ve tecrübeye sahip oldum. Burası ikinci evim oldu. Polis ağabeyim ve ablalarıma çok teşekkür ederim. Hepsini çok seviyorum." diye konuştu.

Hayatında ilk kez uçakla seyahat etme şansını yakaladığını ifade eden 15 yaşındaki Şervan Demir ise "İl dışına hiç çıkmamıştım. Polis ağabeylerimle Ankara'ya gitme fırsatı yakaladım. Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret ettiğimizde çok duygulandım. Tiyatro kursuna katıldım. Gölbaşı'nda şehit olan özel harekat polislerimizin hikayesini anlatan oyunumuzu sahneledik. Birçok etkinliğe katıldım. Dolu dolu bir yıl geçirmemizi sağlayan polis ağabeylerime teşekkür ederim." dedi.

12 yaşındaki Yusuf Ardan Yağız da "Yüzmeyi daha önce bilmiyordum. Kursa gittim. Polis ağabeylerimden yüzmeyi öğrendim. Havuzdan çıktıktan sonra saçımızı kurutuyorlar. Önceden polislerden korkuyor, onları görünce kaçıyorduk. Polis ağabeyleri tanıyınca iyi olduklarını anladım. Bir sürü etkinlik yaptık. Ankara'ya gittik, Anıtkabir'i ziyaret ettik. Bizleri tiyatroya, maçlara, yemeğe götürüyorlar. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.AA

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