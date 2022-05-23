Van polisi ‘inci kefali’ için bilgilendirmede bulundu
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü’nde yaşayan ve yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için göç eden inci kefali için vatandaşları bilgilendirdi.
Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı devam ederken, güvenlik güçlerinin bilgilendirme çalışmaları ise sürüyor. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bu çerçevede Muradiye ilçesinde bilgilendirme çalışması yaptı. Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin avlanma yasağı ve genel olarak hayvan hakları hakkında vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, HAYDİ uygulaması hakkında da bilgilendirmede bulundu.
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