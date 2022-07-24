Van polisi bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı Van Gölü sahilinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

ASAYİŞ 24.07.2022, 20:41
Van polisi bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesi halk plajı ve sahil bandında bulunan vatandaşları “Boğulma tehlikesinden ve akıntıdan kurtulma yöntemleri” hakkında bilgilendirerek, broşür dağıttı.iha

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