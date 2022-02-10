Van merkezli 2 ilde operasyon; 8 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında 'Kanuna Muhalefet', 'Terör Örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek' suçlarından, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Van ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. dha