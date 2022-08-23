Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı değişti

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na atanırken, yerine Tümgeneral Aykut Tanrıverdi atandı.

ASAYİŞ 23.08.2022, 15:36 23.08.2022, 15:38
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı değişti

Korgeneralliğe terfi eden ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atanan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nun yerine Tümgeneral Aykut Tanrıverdi görevlendirildi.

Korgeneralliğe terfi eden ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atanan Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Aydın’a atanırken, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na ise, Tümgeneral Aykut Tanrıverdi atandı.

Van Bölge Gazetesi'nin haberine göre Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Van’a yeni atanan Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Vali Balcı, Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’na ve Tümgeneral Aykut Tanrıverdi’ye görevlerinde başarılar diledi.

Bölgegazetesi

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