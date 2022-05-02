Van'ın İran sınırında 101 Afgan kaçak yakalandı
VAN'ın İran sınır hattında bulunan Saray ilçesinde, jandarmanın devriye görevi sırasında yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.
İran sınır hattında kaçak göçmenlerin engellenmesi için duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri Ramazan Bayramı'nda da sınırda sürekli devriyeler atıp, kaçak göçmen kontrolleri yaptı.Yapılan kontrollerde ülkeye yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, jandarmanın sınır hattındaki denetimleri sürüyor.(DHA)
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