Van Gölü’nün incileri ‘Sahil Güvenlik’ ile güvende

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde 2021 yılı Eylül ayı itibariyle konuşlanan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, bu yıl ilk kez inci kefalini korudu.

ASAYİŞ 30.06.2022, 09:48
Van Gölü’nün incileri ‘Sahil Güvenlik’ ile güvende

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince göl çevresinde sıkı önlemlerle korundu.

Göle kıyısı bulunan Van ve Bitlis illerine bağlı ilçelerde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü son bulurken, balıklar tekrar göle dönmeye başladı. Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta ‘uçarak’ aşmaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin bu sezon Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerince daha iyi korundu.

Kaçak avcılara göz açtırılmadı
Geçtiğimiz yıl Van Gölü'nde konuşlandırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeliyle Van Gölü’nde kalıcı şekilde konuşlanarak hizmet vermeye başlamıştı. Sahil güvenlik, 3 ay süren av yasağı döneminde de inci kefalinin avlanmasının önüne geçmek için gölde 7/24 faaliyet yürütüyor.

Sahil güvenlik botlarıyla 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Van Gölü’nde sürekli denetim yaparak kaçak avcılara göz açtırmıyor. Sahil güvenlik ekipleri; termal ve gece görüş kameraları, üstün tespit kabiliyetine sahip radar sistemlerini kullanarak kaçak avlanmayla mücadele etti.İHA

Yorumlar (1)
vaaan 1 saat önce
Emeklerine sağlık kolluk kuvvetlerimizin. Gerçekten kaçak avlanma balığımızın en büyük düşmanı ve kaçak avlananlara artık bir dur dendiğini görmek çok sevindirici...
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