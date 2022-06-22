Van Gölü sahillerinde Mangal ve Semaver yakılması yasaklandı!

TÜRKİYE'nin ilk denize kıyısı olmayıp, mavi bayrağı bulunan Van Gölü'nün Mollakasım Halk Plajı'nda mangal ve semaver kullanımı yasaklandı. Kent turizmine katkı sağlayan plajda, mavi bayrağın 33 kriterinden semaver ve mangalın yasaklanmasıyla dumanlar yükselmeyecek.

ASAYİŞ 22.06.2022, 12:18 22.06.2022, 12:23
Van Gölü sahillerinde Mangal ve Semaver yakılması yasaklandı!

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzelliği ve saklı koyları ile dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde, 2018'de mavi bayrak verilen ilk plaj olarak açılışı yapılan, Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı da yaz aylarında temiz suyuyla tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Mollakasım Halk Plajı'nı kaybetmemek ve halkın sağlığını korumak adına alınan meclis kararı ile semaver ve mangal kullanımı yasaklandı. Van turizmine pozitif katkı sağlayan plajın korunması için verilen kararın ardından plaja gelenlerden bazıları, 'Mangalsız piknik olmaz' derken, olumlu karşılayanlar da oldu.

Plaj görevlisi Mehmet Ardış, kararın bu sezon alındığını belirterek, "Bizim de amacımız bölgeyi korumak. Burası 5 yıldır mavi bayrak taşıyor. Bu yıl getirilen yasak ile çevremiz daha temiz olacak. Gelenlere anlatıyoruz, onlar da anlayışla karşılıyorlar" dedi.

Plaja gelen Saime Yılmaz ise karara uyduklarını belirterek, "İlk defa buraya geldim. Tabi mangal, semaver olsaydı daha iyi olurdu. Mangal, semaver olmadan gölün tadı olmuyor" diye konuştu. (DHA)

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