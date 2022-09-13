Van Gölü Sahilinde Yılan Kabusu! 3 Yerden Isırdı!

Serinlemek için Van Gölü'ne giren adamı, sahil kenarında bulunan bir yılan 3 yerden ısırdı. Olay Van'ın Gevaş ilçesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla beraber Van Gölü sahiline giden 50 yaşlarındaki Kasım A, sahilde poşete sarılı yılanı fark etmedi.

Sahil kenarında yüzmek için hazırlanan Kasım A, bir süre sonra ayağında bir acı hissetti. Dönüp baktığında ayağına dolanan bir yılan olduğunu farkeden Kasım A, arkadaşlarının yardımıyla yılandan kurtulmayı başardı. Kısa bir süre sonra baygınlık geçiren adam, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Gevaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından yılanın 3 yerden ısırdığı anlaşılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir için müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Yenidoğugazetesi